البحرية الإيرانية تدشن سفينة حربية بمواصفات فريدة

صرح قائد القوة البحرية الإيرانية، حسين خانزادي، بأنه سيتم قريبًا إنشاء سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيرة، تقطع المسافة حول الأرض 3 مرات متزودة بالوقود مرة واحدة، وفقا لروسيا اليوم.
وقال الأدميرال في تصريح للصحفيين، في مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران: "سنشهد بالتأكيد خلال الأشهر القادمة إزاحة الستار عن مجموعة من المنجزاتالجديدة للقوة البحرية، إحدها المدمرة "دنا" وهي وطنية الصنع تماما، وتعد جزءا من القوة الدفاعية القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إمكانية الإبحار في المحيط".
وأشار قائد القوة البحرية إلى أنه سيتم قريبا إزاحة الستار عن أول سفينة كاسحة للألغام تابعة للقوة البحرية. وأضاف: "هذه
وتابع الأدميرال: "نسعى في غضون الشهرين القادمين لتدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيرة ومجهزة بمجموعة من الإمكانيات الصاروخية والتسليحية الأخرى".
وقال: "إن اسم هذه السفينة هو الخليج الفارسي وقادرة على قطع المسافة حول الكرة الأرضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة، ما يجعلها قادرة على البقاء في المحيطات فترة طويلة وتوفر ديمومة دفاعية وأمنية في المنطقة".
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