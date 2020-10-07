أنباء عن جسر جوي مباشر بين تركيا وقاعدة الوطية غرب ليبيا

أوردت بعض التقارير اليوم الأربعاء أنباء حول مغادرة طائرة شحن تركية قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا بعد هبوطها صباحاً حيث تعد هذه الطائرة هي السادسة التي تغادر قاعدة الوطية خلال هذا الأسبوع وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت أن الطائرة المعنية هي من نوع C130 lokahed وهي عملاق الشحن الجوي العسكري و التي تختص في الوصول إلى الوطية.

هذا وقد لفتت المصادر إلى أن هذه الرحلات لا تحمل مرتزقة بل معدات للقاعدة العسكرية ويقتصر إنزال

المرتزقة على مصراتة وطرابلس و أوضحت أن الجسر الجوي أصبح مباشراً بين تركيا وقاعدة الوطية.

وفي وقت سابق غادر عدد كبير من القوات التركية القاعدة الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غربي طرابلس.

Advertisements

و جاء ذلك بعد أن تكبدت القوات التركية خسائر كبيرة جراء الضربة التي استهدفت قاعدة الوطية ليل 4 يوليو الماضي وإقرار أنقرة بتدمير منظومة دفاع

جوية تركية وفق الجيش الوطني الليبي.

و أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن ضربات أخرى مماثلة ستنفذ قريباً على القاعدة و وصف الأمر بأن ليبيا في حرب حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا.

وكشف المحجوب أنه تم قصف رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية مضيفاً أن الغارات استهدفت أيضاً رتلاً عسكرياً كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي مؤكداً أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كانت كبيرة. ولفت إلى أن ضربة قاعدة الوطية كانت موجعة لتركيا بعد أن قصفت القاعدة بـ9 غارات.