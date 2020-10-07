بوتين : طورنا تعاونًا جيدًا مع الولايات المتحدة بمجال الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قد طورت تعاونا جيدًا مع الولايات المتحدة لبث الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وتم تحقيق نتائج جيدة.



وقال الرئيس الروسي - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "لقد أسسنا تعاونًا مشتركًا جيدًا لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي؛ لأن الولايات المتحدة

مهتمة بالطبع بالحفاظ على استقرار معين (في سوق النفط)، وضمان عمل شركاتها المنتجة للنفط، وقد تمكنا من تحقيق نتيجة مشتركة جيدة".



وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أجروا محادثات في أبريل

الماضي بشأن أسواق الطاقة؛ وذلك بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا التي ترافقت المحادثات مع اجتماعات مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك".



وعقب محادثات زعماء الدول الثلاث اتفقت دول "أوبك+" في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، على أن تقوم دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وكندا والنرويج بخفض إنتاجها بواقع 5 ملايين برميل نفط أخرى.