بلاغ للديوان الملكي…الملك يفتتح البرلمان بصيغة رقمية..خطاب عن بعد وتوصية بضمان سلامة نواب الأمة

أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس سيفتتح الدورة التشريعية الجديدة بصيغة رقمية، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد البلاغ أن الملك محمد السادس سيواجه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة خطابا للأمة بعد غد الجمعة.

وأضاف البلاغ أنه وأخذت بعين الإعتبار للتدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية، للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، سيواجه الملك خطاب الإفتتاح من داخل القصر الملكي بالرباط، وسيم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان يبث على مواج الإذاعة الوطنية ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن الملك أعطى أوامره قصد ضمان سلامة البرلمانيين لاسيما من خلال التدابير الإحترازية المعتمدة.