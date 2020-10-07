نجاة الرجوي: نعمان لحلو حي يرزق.. ولا يستحق ما يحدث معه

أدانت الفنانة نجاة الرجوي الاشاعات المنتشرة، أخيرا، عن الفنان نعمان لحلو، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة، وأوضحت أن الأنباء، التي ذاعت وفاته لا أساس لها من الصحة.

ودافعت الفنانة نجاة الرجوي، في تدوينتها عن الموسيقار، نعمان لحلو، نشرتها، أمس الثلاثاء، وقالت: “منذ مدة يتعرض الأستاذ، والقيمة الفنية الكبيرة، نعمان لحلو، لحملة تشويه للأسف”.

وخصصت الرجوي حيزا من تدوينتها لتكذيب إشاعة وفاة نعمان لحلو، وقالت: “نعمان لحلو إنسان وفنان راق ومثقف محترم، ولايستحق ما يحدث معه.. الأستاذ نعمان لحلو حي يرزق، ويتمتع بصحة جيدة، لأنه منذ يومين يتم الترويج لإشاعة وفاته لا حول ولا قوة إلا بالله”.

Advertisements

واستحضرت الرجوي، في منشورها، مساندة لحلو لها في محنها، وتقديمه الدعم المتواصل لها، وتابعت: “هذا نعمان الإنسان، الذي لا يبخل على أحد بالنصيحة، والدعم، ويحز في نفسي ما يحدث معه، لأنه لا يستحق كل هذا الهجوم.. قلبي معاك أستاذي، واحترامي لن ينقص بالعكس سأظل مدينة لك بأشياء كثيرة لن أنساها”.

وانطلقت الحملة ضد نعمان لحلو، بعدما ورد اسمه في لائحة الفنانين المستفيدين من دعم مخصص لمشاريعهم الفنية، وما إن قرر الرد حتى سلطت عليه الأضواء أكثر، وتضاعف حضوره في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه تخليه عن حصته من الدعم، لكي لا يكون في موقع شبهة، لكن انتقادات لحقته موقفه.

واشتكى لحلو، يوم أمس الثلاثاء، من مجموعة فايسبوكية مفتوحة، تحمل اسم عبد الوهاب الدكالي، تهاجمه باستمرار في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه على يقين بأنها تستغل اسم الفنان من دون أن تكون أي علاق للأخير بها، لكنه وجه إليه اللوم كونه لم يوضح للجمهور ذلك بنفسه.