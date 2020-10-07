في زمن كورونا.. ثروات المليارديرات تتضاعف وأخنوش ينتقل من 1.7 مليار إلى 3.5 مليار دولار

كشفت لائحة مجلة فوربس عن تصنيف مؤقت لقيمة ثروات المليارديرات في القارة الإفريقية، التي حافظ على صدارتها النيجيري، أليكو دانغوتي، بمجموع ثروة تقدر بـ 9 مليار دولار.

وحل وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش، الذي يرأس حزب التجمع الوطني للأحرار، ويملك مجموعة أكوا، في الرتبة الـ15 في اللائحة ذاتها، التي نشرت، أمس الثلاثاء، حيث ارتفعت قيمة ثروته من 1.7 مليار، أواسط شهر يناير الماضي، إلى 3.5 مليار دولار في الوقت الحالي “REAL TIME NET WORTH”.

وفي المقابل، حل الملياردير عثمان بنجلون، وعائلته في الرتبة في 17 للأغنياء الأفارقة، حيث ارتفعت ثروته، خلال الفترة نفسها من 1.4 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.

وإقليميا، تحركت ثروة الجزائري، يسعد ربراب، لتبلغ 7.5 مليار دولار، حاليا، بعدما كانت 4.4 مليار، قبل انطلاق جائحة كورونا.

وأظهر تقرير آخر لمؤسسة (يو.بي.إس)، ومجموعة (بي.دبليو.سي) للخدمات أن ثروة المليارديرات على المستويات الدولية بلغت مستويات مرتفعة قياسية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث ساعد ارتفاع أسعار الأسهم، ومكاسب قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية ثروة أغنى أغنياء العالم على تجاوز مستوى العشرة تريليونات.

ووجد التقرير، الذي يشمل أكثر من 2000 من أصحاب المليارات، يمثلون نحو 98 في المائ من إجمالي ثروة المجموعة، أن ثروة المليارديرات زادت بأكثر من الربع أثناء الشهور الأولى للجائحة، لتصل إلى 10.2 تريليون دولار، في يوليوز الماضي، متجاوزة الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 8.9 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

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ويمثل الرقم زيادة تتراوح بين خمسة وعشرة أمثال على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، وهي المدة، التي تغطيها قاعدة بيانات (يو.بي.إس) و(بي.دبليو.سي) عندما بلغت ثروة المليارديرات حوالي تريليون دولار فقط.

وفي الفترة بين السابع من أبريل و31 يوليوز الماضي، زادت ثروات المليارديرات في كل قطاع شملته الدراسة بنسب تتجاوز العشرة في المائة، وتصدر مليارديرات قطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعة بمكاسب تتراوح بين 36 و44 في المائة.

وفي الفترة من عام 2018 حتى يوليوز تموز 2020، قفزت ثروات مليارديرات قطاع التكنولوجيا بنسبة 42.5 في المائة إلى 1.8 تريليون دولار، بينما قفزت ثروات مليارديرات قطاع الرعاية الصحية بنسبة 50.3 في المائة، في الفترة ذاتها إلى 658.6 مليار دولار.

ووجدت الدراسة أن ما يزيد قليلا عن 200 من هؤلاء المليارديرات تعهدوا علانية بدفع نحو 7.2 مليار دولار للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.