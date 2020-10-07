أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، النظر في قضية الفنانة دنيا باطمة ومن معها فيما بات يعرف بملف “حمزة من بيبي” لغاية العاشر 21 من أكتوبر المقبل.
وعقدت اليوم الأربعاء، ثاني الجلسات الاستئنافية في القضية، بحضور المتهمات، ابتسام باطمة، وعائشة عياش، وصوفيا الشكيري، بعدما عقدت الجلسة الاستئنافية الأولى عن بعد.
وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف بطلب من دفاع إحدى المطالبات بالحق المدني، لإعداد للدفاع والإطلاع على الملف.
وأدانت المحكمة ابتدائيا، دنيا باطمة، وقررت في حقها الحبس لمدة 8 أشهر نافذة، كما قررت الحبس لسنة واحدة نافدة بالنسبة لشقيقتها ابتسام، و سنة ونصف في حق مصممة الأزياء عيشة عياش، و 10 أشهر في حق المتهمة صوفيا الشكيري، مع غرامة مالية قدرها 10 ألف درهم لكل واحدة من المتهمات.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخير ملف دنيا باطمة من جديد-التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.