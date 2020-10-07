أكادير.. اندلاع حريق مهول بالقرب من مقبرة ضواحي المدينة

اندلع حريق مهول في مدينة أكادير، ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، في جنبات حي السويسري، ومقبرة إحشاش ضواحي ميدنة أكادير.
وأفادت مصادر محلية أن الحريق، الذي شب في عدد من الحشائش، والأشجاراليابسة بالقرب من مقبرة، نجم عنه دخان كثيف في المنطقة كاد أن ينتقل إلى بعض المنازل في المنطقة وسط رعب السكان.
وأضاف المصدر ذاته أنه فور علمها بالخبر انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكنت من إخماد النيران، التي تجهل أسباب اندلاعها إلى حدود اللحظة.
وانتقلت إلى عين مكان الحادث المذكور عناصر السلطات المحلية، والمصالح الأمنية المختصة، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة.
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