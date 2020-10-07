كلاسيكو أوربا.. البرتغال في مواجهة ودية أمام إسبانيا

يحل المنتخب الإسباني ضيفًا على جاره البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب خوسيه الفالادي في مباراة دولية ودية استعدادا للارتباطات الرسمية المقبلة.

ويلتقي المنتخبان بعد أكثر من عامين على تعادلهما، المثير 3-3 في الدور الأول لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في روسيا 2018.

ويستعد الإسبان لاستئناف مشوارهم في بطولة دوري الأمم، عندما يستقبلون سويسرا، يوم الأحد المقبل، وبعدها سيرحلون إلى أوكرانيا، لمواجهة منتخبها يوم 13 أكتوبر الجاري، في كييف.

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وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل أمام ألمانيا، ثم فوز برباعية نظيفة على أوكرانيا، وتحت البرتغال المركز الأول في المجموعة 3 مناصفة مع فرنسا.

ويلتقي، مساء يوم 13 أكتوبر الجاري، منتخب إيطاليا مع نظيره المولدوفي، ومنتخب سويسرا ضد نظيره الكرواتي، وألمانيا مع تركيا وتختتم مباريات، اليوم، بمواجهة بين فرنسا، وأوكرانيا.