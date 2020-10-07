تطوان..عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة شاب سقط من فوق قنطرة “بوعنان” في ظروف غامضة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، مساء أمس الثلاثاء، في بتطوان، من العثور على جثة شاب، سقط من فوق قنطرة “بوعنان” في ظروف غامضة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب أصيب بكسور بليغة على مستوى الرأس والأطراف، ما تسبب له في نزيف داخلي حاد فارق على إثره الحياة.
ونقلت جثة الشاب إلى مستودع الأموات في مستشفى “سانية الرمل”، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة لتحديد ظروف، وملابسات الوفاة.
وكان الشاب، حسب رواية شهود عيان، قد علقت ساقه في عمود حديدي في قنطرة الوادي، قبل أن ينفلت، ويسقط بطريقة مفاجئة وسط صدمة المارين.
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