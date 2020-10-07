أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، اليوم الأربعاء، أن أسرة آل الصباح أيدت تزكية أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لمشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.
وأصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري إلى مجلس الأمة لمبايعة ولي العهد، غدا الخكيس، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.
وكان مشعل الأحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.
وكان نواف الصباح أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. تزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.