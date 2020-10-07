الكويت.. تزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح، اليوم الأربعاء، أن أسرة آل الصباح أيدت تزكية أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح لمشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

وأصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتزكية مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري إلى مجلس الأمة لمبايعة ولي العهد، غدا الخكيس، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

وكان مشعل الأحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

وكان نواف الصباح أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا لأخيه الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، في الأول من أكتوبر الجاري.