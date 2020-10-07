شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل 7 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا بالكويت والان مع التفاصيل

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاربعاء تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى639.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل475 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 108 آلاف حالة و743. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 127 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 597 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى مئة ألف و776.

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