شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد لقوات الجيش والمقاومة في محافظة الجوف باليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية استكملت تحرير جبهة النضود، شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي. Advertisements وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. وكانت قوات الجيش استعادت، أمس، معسكر الخنجر في مديرية خب والشعف بالمحافظة

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