عبد الله بن زايد: الإمارات تحرص على تبني التعايش والمحبة وقبول الآخر

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

زار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يرافقه غابي أشكنازي وزير خارجية دولة إسرائيل، النصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكاري للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين.



وأكد أن دولة الإمارات منذ تأسيسها حرصت على تبني وترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة وقبول الآخر انطلاقاً من إيمانها العميق أن هذه القيم تشكل ركائز أساسية لتحقيق الازدهار والنمو والتطور والتنمية المستدامة في المجتمعات.

ورافق سموه ووزير الخارجية الإسرائيلي خلال الزيارة هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأطلع خلال الزيارة على النصب التذكاري الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورغ، ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.

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وتجول سموه في أرجاء النصب التذكاري الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة، بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة، كما تفقد مركزاً للزائرين تحت النصب التذكاري الذي يوثق جرائم النظام النازي.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بإنشاء النصب التذكاري في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، مؤكداً أن هذا المكان التاريخي يحمل دلالات هامة تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز.

وتقدم سموه بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح الضحايا الذين تم تخليدهم في هذا النصب التذكاري، مبدياً تعاطفه معهم وذويهم.

كما أكد أن هذا الأمر الذي أسفر عن سقوط ملايين الأبرياء لن يتكرر مرة أخرى.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات رسالتها على الدوام رسالة سلام وتسامح وأمل للعالم أجمع.

رافق خلال الزيارة حفصة عبد الله العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.