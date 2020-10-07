شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: راشد بن سعيد ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.. وما زالت والان مع التفاصيل

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، كان عاشقاً لدبي مخلصاً للاتحاد وأحلامه تتجاوز سنواته.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة مرور 30 عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه: «كان قليل الكلام.. كثير التفكر.. نظرته عميقة كبحر واسع.. يومه يبدأ قبل الناس.. وأحلامه تتجاوز سنواته.. محباً لزوجته لطيفة.. عاشقاً لدبي.. مخلصاً للاتحاد.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.. وما زالت».

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