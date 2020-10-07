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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. 825 ألف إصابة بكورونا والوفيات 32486 والان مع التفاصيل
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 825 ألفا و410 حالات حتى صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.
وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32486 حالة.
وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا حتى صباح الأربعاء.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعا.
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