شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: المليشيا الحوثية تستهدف زعزعة استقرار المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم: إن هذه الأعمال العدائية الممنهجة تعكس إصرارًا واضحًا من المليشيات الحوثية على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم.
وأكدت وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة وتضامنها معها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه المليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من يدعمها أو يمولها.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين: المليشيا الحوثية تستهدف زعزعة استقرار المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.