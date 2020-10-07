شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 1045 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 39 ألفا و513 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608 حالات، مشيرًا إلى تماثل 421 حالة للشفاء.

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