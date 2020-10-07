شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ولايات تونسية تتجه لحظر ليلي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوالي بوعلاق إنه من المتوقع الإعلان عن القرار في وقت لاحق عقب اجتماع مع رئيس الحكومة وباقي الولاة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الأخيرين وتزايد عدد المصابين والوفيات.
ويشمل الحظر منطقة تونس الكبرى التي تضم العاصمة وولايات بن عروس ومنوبة وأريانة المتاخمة لها، بدءا من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا، وفق ما أفاد به الوالي لإذاعة موزاييك الخاصة.
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