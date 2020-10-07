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اكتمال التوقيعات الصحيحة لحجب الثقة عن رئيس نادي برشلونة

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2020-10-07 | 14:27

اكتمال التوقيعات الصحيحة لحجب الثقة عن رئيس نادي برشلونة

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أصبح رئيس نادي ، جوسيب ماريا بارتوميو، في خطر كبير يقربه من الرحيل عن مجلس إدارة العملاق الكتالوني قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرسمية في اذار 2021.
وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق عن إقامة الانتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الأسبوع الثالث من شهر اذار المقبل.

لكن خرجت حملة مناهضة لمجلس الإدارة يتزعمها المرشح الرئاسي فيكتور فونت، والتي نجحت في جمع أكثر من 20 ألف توقيع للإطاحة ببارتوميو ومجلسه.


وأعد نادي برشلونة لجنة من أجل مراجعة صحة التوقيعات، حيث من المفترض أن تصل التوقيعات الصحيحة إلى 16520 وهو ما حدث بالفعل ووصلت عدد التوقيعات المطلوبة إلى 16521، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

سيكون هناك استفتاء في برشلونة يشارك من خلاله جميع أعضاء النادي بحسب اللائحة طالما وصلوا إلى عدد التوقيعات الصحيحة اليوم، الأربعاء، بعد انتهاء عملية الفرز الرسمية.

بينما أشارت شبكة "كواترو" الإسبانية إلى أن بارتوميو قد يضطر إلى الاستقالة حتى لا ينتظر نتيجة التصويت من الأعضاء في النادي، حيث إن أمام برشلونة الآن 20 يومًا لإجراء الاستفتاء على حجب الثقة من المجلس.

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