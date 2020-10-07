تسجيل إصابتين بـ كورونا في البرتغال وإسبانيا قبل قمة الليلة

2020-10-07 | 14:22
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تعرض منتخبا البرتغال وإسبانيا إلى إصابتين بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهتهما الودية مساء اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية.
وكشف الطاقم الطبي لمنتخب البرتغال عن إصابة مدافع ليل، خوسيه فونتي، بفيروس كورونا خلال نتائج تحاليل اللاعبين قبل مباراة إسبانيا، بينما جاءت نتيجة فحوصات بقية اللاعبين والجهاز الفني سلبية.
في حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية أن "الفيروس قد ضرب صفوف الماتادور بإصابة لاعب ريال سوسيداد، ميكيل أويارزابال، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة البرتغال لأن لديه أجسام مضادة إيجابية".
وفضل الاتحاد الأوروبي عدم سفر اللاعب مع بعثة إسبانيا إلى البرتغال، تفاديًا لإمكانية إصابة أي فرد آخر.
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