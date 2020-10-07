مصدر: انتهاء الدوام الرسمي في وزارة المالية دون وصول أي تمويل لرواتب الموظفين

قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن الدوام الرسمي في وزارة المالية انتهى دون وصول أي تمويل لرواتب الموظفين.
وذكر المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "الدوام الرسمي في وزارة المالية انتهى دون وصول أي تمويل لرواتب الموظفين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم تأجيل الرواتب حتى الأسبوع المقبل إذا توفر التمويل".
وكانت وزارة المالية أعلنت، أمس الثلاثاء، البدء بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول اعتباراً من اليوم الأربعاء.
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