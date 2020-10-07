مصدر: انتهاء الدوام الرسمي في وزارة المالية دون وصول أي تمويل لرواتب الموظفين

وذكر المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "الدوام الرسمي في وزارة المالية انتهى دون وصول أي تمويل لرواتب الموظفين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم تأجيل الرواتب حتى الأسبوع المقبل إذا توفر التمويل".