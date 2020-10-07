مصرع شخصين وإصابة ثالث جراء احتراق سيارة على طريق مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيارة نوع BMW احترقت بشكل مفاجئ أثناء سيرها على طريق مطار بغداد الدولي، الأمر الذي جعل سائقها يفقد السيطرة على القيادة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم انتشال جثتين من السيارة، فيما أصيب شخص ثالث بجروح بليغة نقل على أثرها للمستشفى".