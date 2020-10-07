أسطورة السلة العراقية قتيبة عبد الله يعتزل اللعب نهائياً

وفضل عبد الله الاعتزال بعدما بلغ الـ40 من عمره، حيث سيتجه الى عالم التدريب بعد مسيرة حافلة بدأت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

ويترأس عبد الله رابطة اللاعبين العراقيين بكرة السلة، بعدما تم انتخابه خلال شهر تموز الماضي.



وتعمل هذه الرابطة على الدفاع عن حقوق اللاعبين، والتي اكدت انها ستحمل على عاتقها المطالبة بحقوق لاعبي كرة السلة المادية التي لا تسددها الأندية وغيرها من الحقوق.