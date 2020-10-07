مصرف الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام غداً الخميس

وجه مصرف الرشيد، الاربعاء، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غداً الخميس، لصرف رواتب الموظفين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف".
واضاف ان "المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصل اشعار بذلك من وزارة المالية".
واضاف ان "المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصل اشعار بذلك من وزارة المالية".
وكانت وزارة المالية قد اعلنت، امس الثلاثاء، المباشرة بدفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.
وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى أربعينية الإمام الحسين بن علي "ع".
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