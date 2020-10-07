مصرف الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام غداً الخميس

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف".واضاف ان "المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصل اشعار بذلك من وزارة المالية".

وكانت وزارة المالية قد اعلنت، امس الثلاثاء، المباشرة بدفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.