صور رومانسية من عقد قران هنادي مهني وأحمد خالد صالح

في سرية تامة وبحضور عدد محدود من نجوم الفن، عقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على النجمة الشابة هنادي مهني، ليتحقق ما أعلناه وقت الخطوبة، حول رغبتهما في تنظيم مراسم عقد القران والزواج بعيدا عن الأضواء، حفاظا على خصوصية حياتهما الزوجية.

سادت أجواء من البهجة والرومانسية خلال الاحتفال، بحسب ما تظهره الصور المنشورة.

مراسم عقد القران أقيمت في قاعة المناسبات الملحقة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس في حضور عائلي بسيط، بحسب موقع "سيدتي". وتم الاحتفال في ساحة المسجد وفقا للإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، وشارك من نجوم الفن يسرا وتامر حسني ومحمد الشرنوبي والمطربة الشعبية بوسي.

واحتفل الثنائي صالح ومهنا بخطوبتهما في الـ27 من كانون الاول الماضي بأجواء عائلية بسيطة، وشاركهما الفرحة وقتها النجم تامر حسني.

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يذكر أن أول عمل درامي جمع بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، عقب إعلان ارتباطهما، كان مسلسل « الفتوة » الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركهما البطولة النجم ياسر جلال، بحسب ما نشر موقع "بوابة الاهرام".