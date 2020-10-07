مع من يريد بوتين الاحتفال بعيد ميلاده؟

لم يجد الروس من هدية أسرع سوى الصاروخ، في عيد ميلاد رئيسهم فلاديمير بوتين الذي يُفضل قضاء هذا اليوم مع الأصدقاء والأقارب.

والرئيس الروسي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ68، ولد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 1952 في مدينة سان بطرسبورغ.

وفي هذا اليوم، أجرى فيه الجيش الروسي اختبار صاروخ "تسيركون" وهو كروز أسرع من الصوت، في بحر بارنتس.





وبهذه المناسبة، هاتف رئيس الأركان العامة بالجيش الروسي فاليري جاراسيموف، رئيس بلاده في يوم ميلاده، ليخبره بالضربة التجريبية التي أجريت بـ"بنجاح"، أمس الثلاثاء.

وانطلق الصاروخ من سفينة الأدميرال جورشكوف التي كانت في البحر الأبيض بشمال روسيا.

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أما بوتين الذي أشاد بالتجربة الجديدة، أراد لهذا اليوم أن يكون عيد ميلاده وليس عيدا وطنيا، معتبرا أن المبالغة في أهمية هذا الحدث "غير مناسبة".

ولذلك يفضل أن يقضي كل شخص عيد ميلاده مع أصدقائه وأقاربه، بغض النظر عن طبيعة عمله، وفق ما تحدث به في مقابلة مع قناة "روسيا 24".





والعام الماضي، شوهد بوتين وهو يحتفل بعيد ميلاده مشيا على الأقدام في أحضان الطبيعة وجمع الفطر، في منطقة على ارتفاع 2000 متر بسيبيريا، رفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو.

وفي سنوات أخرى، قضى بوتين هذا اليوم وهو في عمله، يعقد الاجتماعات ويحضر القمم الدولية، وفي أحيان أخرى كان يستمتع بهذه المناسبة بين أصدقائه وأقاربه.



