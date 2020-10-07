أردوغان في القوقاز.. تركيا "صداع مزمن" للناتو

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن المغامرة التركية في القوقاز بإذكاء المعارك العسكرية في إقليم نارغوني قره باغ تهدد بأزمة جديدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت المجلة إن أعضاء الحلف كانوا على خلاف مع أنقرة منذ عدة سنوات، لكن الآن مع تدخلها في الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجيان، وصلت الأمور إلى منعطف حاسم.

وأضافت أن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم نارغوني قره باغ المتنازع عليه أجج معركة جديدة داخل حلف الناتو، حيث قام أعضاء التحالف بالضغط على أنقرة للتراجع عن سياستها الخارجية العدائية، ودعم وقف إطلاق النار.

لكن رفضت تركيا تغيير موقفها، وتجاهلت مطالبات الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بالوقف الفوري لإطلاق النار في نارغوني قره باغ، بحسب المجلة الأمريكية.

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وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن تركيا تدهورت علاقاتها مع أعضاء الناتو خلال السنوات الأخيرة بسبب توالي الأزمات؛ إذ اشترت منظومة الدفاع الروسية وأغضبت واشنطن، ودخلت في صراع مع اليونان وفرنسا في شرقي المتوسط، كما غزت شمالي شرق سوريا، وانخرطت بالحرب الدائرة في ليبيا.

واعتبرت "فورين بوليسي" أن كل هذا جاء بعد المنحى السلطوي الذي اتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت عام 2016.

وتساءلت المجلة عن مدى قرب انهيار العلاقات بين تركيا و"الناتو"، ونبهت إلى الصراع الذي تتردد أصدائه داخل الحلف بالفعل؛ حيث أعلنت كندا هذا الأسبوع إنها ستوقف مبيعات الأسلحة لأنقرة بعد استخدام القوات الأذرية معداتها في القتال.

لكن رأت المجلة الأمريكية أن أسلوب لي الذراع التقليدي ربما لن ينجح مع تركيا التي قال خبراء إنها تعمل على شحذ أسلوبها القتالي بقيادة قوات المرتزقة، مدعومًا باستخدام طائرات الدرون؛ مما يمنحها دعاية عسكرية براقة.

وحذرت "فورين بوليسي" من تصاعد التوترات داخل الناتو؛ إذ أنها قد تعيق قدرة الحلف على اتخاذ القرارات بشأن قضايا أخرى ذات أهمية.