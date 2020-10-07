الكويتيون يبايعون مشعل الصباح وليا للعهد.. سمعا وطاعة

تصدر اسم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ترند الأعلى تغريدًا في الكويت، عقب الإعلان عن تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، له وليا للعهد.



وتسابق الكويتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمبايعة ولي العهد الجديد، مشيدين باختيار أمير البلاد له، داعين الله أن يوفقهما لما فيه خير البلاد.

مبايعة إلكترونية

الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ومحافظ الفروانية السابق، غرد عبر حسابه في تويتر معلنا المبايعة لولي العهد الجديد.

وقال:" نبايع ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعه بالعسر واليسر بالمنشط والمكره".

بدوره، قال الإعلامي الكويتي علي نجم: "سمعًا وطاعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد".

في السياق نفسه، غرد سعود عبدالعزيز الشنيتير مبايعا الشيخ مشعل، قائلا: "نبايعكم ونعاهدكم على السمع والطاعة في العسر واليسر ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على الحق خطاكم".

وأردف: "اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة النافعة التي تدله على الخير وتعينهم عليه، أعانكم الله على حمل الأمانة".

في السياق نفسه، غرد براك عمر البراك: "#مشعل_الأحمد.. نبايعكم على السمع والطاعة ووفقكم الله لما فيه خير للبلاد والعباد وأعانكم على حمل الأمانة".

كما غرد تركي العتيبي، قائلا: "#مشعل_الأحمد.. في المنشط نبايعك في المكره نبايعك ولي عهد البلاد وسترها وسورها".

وتابع: "من وين مارحت (يا مشعل) ترانا معك في برها في سماها ولا في بحورها".

دعوات بالتوفيق

وعبّر الكثير من المغردين عن أمنياتهم لولي العهد الجديد بالتوفيق والسداد.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا: "ولي العهد مشعل الأحمد الصباح وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير ورفعة بلدنا تحت ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لأمير البلاد".

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الإعلامي الكويتي مرزوق العجمي قال: "الشيخ #مشعل_الأحمد ولياً للعهد. أعانه الله ووفقه لخدمة الكويت أميراً وشعباً".

الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي نشر صورتين للأمير ولولي عهده، وغرد قائلا: "اللهم وفق وﻻة أمورنا لما فيه خير البلاد وصالح العباد وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الأمن والسلام، وأدم علينا النعم وادفع عنا الوباء والنقم، وبارك لنا في كويتنا بشعبها وقيادتها واجعلها أحسن مما كانت".

بدوره، نشر المحامي عدنان العنزي صورة تجمع الأمير وولي عهده، وغرد قائلا: "اللهم اجعلهم هداة مهتدين.. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك.. اللهم اجعل ولايتهم رحمة للبلاد والعباد.. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة".

خبرات أمنية كبيرة

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت.

ولد في الكويت عام 1940، وتخرج في كلية "هندن" للشرطة في بريطانيا عام 1960.

وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.

بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية التي تدرج في مناصبها المختلفة وصولا لمنصب رئيس المباحث العامة على مدار 13 عاما (منذ عام 1967 حتى عام 1980).

وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة "أمن الدولة"، قبل أن ينتقل لاحقا لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي شغله على مدار 17 عاما (منذ يناير 2004 وحتى اليوم).

ويعول الكويتيون على ولي العهد الجديد في توظيف خبراته الكبيرة ليكون عضدا ومعينا لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الدولة والنهوض بها.

وحددت المادة السابعة من قانون توارث الإمارة مهام ولي العهد، وتنص على أنه "ينوب عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور".

وبحسب المادة نفسها، للأمير أن "يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".

وتنص المادة الرابعة من الدستور على أن تعيين ولي العهد يكون "بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أعلن أمس الثلاثاء أنه في حال قرر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد الأربعاء فسيقوم بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة غدا الخميس لمبايعة ولي العهد.