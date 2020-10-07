بوتين يدعو لإيقاف فوري لمأساة "قره باغ"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وقف القتال "فورا" في إقليم ناغورني قره باغ.

ووصف بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، النزاع في قره باغ بـ"المأساة"، وهو الأكثر دموية منذ 25 عاما بين أرمينيا وأذربيجان، والذي خلف عشرات القتلى ونزوح الآلاف.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشأن هذا الصراع.

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وقالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني قره باغ، في وقت سابق اليوم، إن 40 آخرين من جنودها سقطوا، مما يرفع عدد القتلى في صفوفهم إلى 280 منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر .

وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن ما تفعله تركيا جزء من استمرار الإبادة الجماعية للأرمن ومحاولة لإعادة الإمبراطورية العثمانية.



وأضاف في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن بلاده تواجه ما يصل إلى حد "الهجوم الإرهابي" من أذربيجان وتركيا.