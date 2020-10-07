التشيك تسجل 4457 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات في جمهورية التشيك اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 4457 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.



ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصحة رومان بريمولا القول اليوم" نحن في مرحلة ارتفاع كبير نسبيا".

وأضاف أنه سوف يعلن عن تشديد القيود بعد غد الجمعة لمواجهة تفشي الفيروس، مضيفا أنه سوف يقدم مقترحا لمجلس الوزراء لارسال طلاب كلية الطب للمستشفيات.

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وقد أصبحت جمهورية التشيك أحد أكثر الدول تسجيلا لحالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا وفقا لعدد السكان.

ووفقا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والحماية منها، فإن جمهورية التشيك سجلت 8ر326 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوع الماضيين، مقارنة بـ 4ر302 في إسبانيا و 1ر35 في ألمانيا.

وقد أعادت جمهورية التشيك فرض حالة الطوارئ مع فرض قيود على الحركة والتجمعات الاجتماعية بالإضافة إلى الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

وتضررت جمهورية التشيك بصورة خاصة من الموجة الثانية من تفشي الوباء. والبعض يرجع ذلك إلى إهمال المواطنين في اتباع قواعد النظافة، وأخرون يرجعون ذلك إلى إعادة فتح المدارس.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 794 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيروس.