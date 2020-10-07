شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تغلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء (7 اكتوبر 2020) باب تلقى طلبات الترشح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس، كما أعلنت اللجنة اسماء المرشحين على منصب رئيس النقابة والعضوية .

وقال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالاسكندرية ومكاتب الصحف بالإسكندرية، مضيفا أن اللجنة المسئولة والتى تضم الزميلين السيد سعيد وهدى الساعاتي عضوى مجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية تبدأ بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تلقى الطعون والتنازلات إعتباراً من يوم السبت (10 اكتوبر 2020) ولمدة خمسة أيام تنتهى في الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء (14 أكتوبر 2020) بمقر النقابة الفرعية، وأنه سيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين في نهاية يوم (14 أكتوبر 2020 ) عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين، كما تعلن فى نفس اليوم أسماء الناخبين بمقر النقابة الفرعية.

ولفت محمد شبانة إلى أنه تجرى الانتخابات يوم الخميس (29 اكتوبر 2020 ) المقبل، وأنه فى حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة، يتم الاقتراع فى نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (12/ 11/ 2020) .

وذكر محمد شبانة أن المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية عقب إغلاق باب الترشيح هم الزملاء :-

1- عمرو حافظ محمد محمد "الجمهورية"

2- فكرى عبد السلام أبو ضيف "الأهرام"

3- معوض رياض معوض محمد "الأحرار"

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ولعضوية المجلس الزملاء :-

1- أميرة فتحي السيد جابر طلبه " الوفد"

2- بسمة الشحات السعيد عبد اللطيف "الديار"

3- جمال مجدي عبد القادر محمد "الجمهورية"

4- حسن محمود عبد الرحيم أبو شقرة "الميدان"

5- رامي حمدي علي ياسين " الأهرام"

6- شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر"

7- طارق فوزي عبد الحميد الفرماوى "المصري اليوم"

8- عزت محمد أحمد السمرى "الجمهورية"

9- عصام سعيد محمد صبري "اخبار اليوم"

10- فهمي احمد سيد احمد سليمان "ميدان الرياضة"

11- هاني العوضي ابراهيم مصطفي "التحرير"