بـ 3 تهم.. إحالة "أبو وديع" المتهم بالبلطجة إلى المحاكمة العاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أحال المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، "أبو وديع" إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بالبلطجة، وحيازة سلاح أبيض وحيوان دون ترخيص، أو كمامة.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه رجل في العقد الخامس من العمر، يلوح بسلاح أبيض "سيف" بأحد شوارع الإسكندرية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع المتهم ممسكًا بكلب، ويتوعد شابًا بالاعتداء عليه، دون أن يتدخل أحد لردعه، ما أثار استياء المواطنين.

ووفقًا لشهود عيان، حاول المتهم ترويع شابًا يبلغ 16 عامًا، والاعتداء عليه بشارع بن مصلح الأرمن بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، بزعم سب الأخير أبناء المتهم.

وفي تحرك سريع، حدد ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول هوية المتهم، وتبين أنه "ف. م. م. د" وشهرته "أبو وديع"، له معلومات جنائية مسجلة، وألقي القبض عليه وبحوزته الكلب والسلاح المستخدم في الواقعة.

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وكشفت التحقيقات أن المجني عليه في الواقعة لم يحرر محضرًا ضد المتهم، وجرى القبض عليه بناء على الفيديو المتداول على "فيسبوك".

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارًا بإحالته إلى المحاكمة العاجلة.

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