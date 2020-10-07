"العرفة جروب" تحصل على حق حصري لتصنيع وتوزيع وبيع ملابس TED BAKER

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

حصلت شركة تابعة لمجموعة العرفة للاستثمارات والاستشارات القابضة، على الحقوق الحصرية لتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع الملابس الرجالي الرسمية للعلامة العالمية TED BAKER بالمملكة المتحدة وأوروبا لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن الصفقة تعد نجاحاً للمجموعة الإنجليزية في إتمام عملية إعادة الهيكلة الشاملة في ظل التحديات التي تواجه السوق الإنجليزي من عدة أشهر.

وقال مارك كوتر – الرئيس التنفيذي للمجموعة الانجليزية بيرد عن إتمام الصفقة الجديدة :"يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة للمساعدة في بناء وتطوير أعمال الملابس الرسمية BAKER TED في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية الأخرى من خلال تصميم، وتصنيع منتجات عالية الجودة ومبتكرة وعصرية على أعلى مستوى جودة، لقد اعجبنا بـ BAKER TED لسنوات عديدة ونعرف قوة العالمة التجارية الخاصة بهم."

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وقال الدكتور علاء عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العرفة القابضة: "نحن سعداء بإتمام تلك الصفقة لأنها تعد بمثابة انجاز هام للمجموعة وتمثل اضافة استراتيجية هامة تتماشى مع رؤية الشركة في

تكوين شراكات استراتيجية مع أبرز بيوت الأزياء المرموقة وزيادة قاعدة العالمات التجارية التي تديرها المجموعة بشكل حصري، كما تعزز الثقة في استثمارات المجموعة وفتح المجال لزيادة الصادرات من خلال قاعدة المصانع التي تمتلكها شركة العرفة القابضة في مصر".

والعرفة القابضة، تعمل في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة، وتمتلك بالسوق المحلي العلامة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر متاجر التجزئة لملابس الرجال الفاخرة وملابس الأطفال.