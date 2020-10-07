أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 3880 مخالفة مرورية في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3880 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1472 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و194 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و45 مخالفة شروط الترخيص، و48 مخالفة موقف عشوائي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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