التصديري لمواد البناء ينظم بعثة افتراضية لـ 11 شركة مصرية مع أخرى سعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

نظم المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء لقاءات بعثة افتراضية، أمس الأول الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف استكشاف الفرص التصديرية المتاحة للمصدرين المصريين وتنشيط التجارة البينية بين مصر والسعودية.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء، شارك من الجانب السعودي 14 شركة متخصصة في مجالات مواد البناء والمقاولات، كما شاركت 11 شركة مصرية في قطاعات الصناعات المعدنية، والجبس، والأسمنت، والمواسير البلاستيك، والسيراميك، والرخام والجرانيت، والأثاث، حيث استعرضت إمكانياتها ومنتجاتها المختلفة.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هذا النوع من اللقاءات جاء وفقا للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء مواكبا للتطور الرقمي الذي يشهده العالم.

وأضاف أن تنظيم البعثة جاء بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة برئاسة وزير مفوض تجاري عمرو هزاع ومجلس الغرف السعودية.

وشارك في افتتاح اللقاء من الجانب السعودي سعد بن ناصر الغييثي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودي، ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري، ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بجدة.

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كما شارك بتنظيم الحدث فهد محمد العصيمي المدير الإقليمي للعلاقات الدولية بمجلس الغرف السعودي، وأحمد عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمجلس التصديري لمواد البناء، وعمرو عادل مصطفي سكرتير ثالث تجاري ونائب القنصل التجاري بجدة.

وأكدت الأطراف المشاركة أهمية تكرار مثل هذا الحدث لما له من أثر ايجابي على زيادة التجارة البينية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على التعاون لإنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى تعريف كلا الجانبين بالمشروعات المتاحة وتسجيل الشركات عليها لزيادة فرص التعاون، بحسب البيان.

وتعد المملكة العربية السعودية رابع أكبر سوق لصادرات قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية بالنسبة لمصر بقيمة 324 مليون دولار لعام 2019 بزيادة قدرها 45% عن عام 2018، وبلغت صادرات القطاع للمملكة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 197 مليون دولار.

وأشار وليد جمال الدين إلى أنه يجري التحضير لسلسلة من اللقاءات مع عدة دول خلال الأشهر القادمة بالتعاون من مكاتب التمثيل التجاري حول العالم.

كما أفاد بأنه يجري الترويج للدورة الثانية للمعرض الإلكتروني "Buildingmat" والمزمع عقده خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر القادم، والذي يشارك به أكثر من 30 شركة مصرية بمختلف قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، حيث قام المجلس التصديرى بتنظيم الدورة الأولى للمعرض بمشاركة 36 شركة مصرية في عام 2018.