"مجموعة MBC" توقع شراكة مع فيسبوك لعرض المحتوى الترفيهي عبر Facebook Watch

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت "مجموعة MBC" عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع "فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، لعرض المحتوى الترفيهي الخاص بقنواتها عبر منصة Facebook Watch.

وبحسب بيان من شركة MBC اليوم الأربعاء، تتضمّن الشراكة، التي تمتدّ على مدار عام، توفير الذراع الرقمي لـ "مجموعة MBC" أكثر من 20 ألف مقطع فيديو رقمي ترفيهي يختصّ بأبرز برامج المجموعة وإنتاجاتها الأكثر جماهيريةً في المنطقة، ليتم عرضها عبر Facebook Watch، وذلك من خلال صفحات MBC على Facebook ، بما في ذلك MBC1، وMBC2، وMBC4، وMBC مصر، وMBC دراما، وMBC The Voice، وMBC The Voice Kids، وشاهد (Shahid).

وتشتمل بعض تلك المقاطع التي تقدمها MBC على لقاءات ولقطات حصرية من المسلسلات والبرامج وغيرها، إضافة إلى مقتطفات من خلف الكواليس، وغيرها من المحتوى الترفيهي الخاص ببرامج MBC وإنتاجاتها وأبرز عناوين علاماتها التجارية، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أن هذا التعاون يمتد ليشمل المروحة البرامجية الرمضانية القادمة لـ "مجموعة MBC" (رمضان 2021)، إضافةً إلى أكثر من 400 مقطع فيديو خاص وحصري ببرامج وإنتاجات MBC الرائدة على غرار The Voice Senior، و Scoop with Raya، والميراث، وTrending، وFamily Feud، وغيرها الكثير.

وقال مفيد النويصر، الرئيس التنفيذي لقطاع الديجيتال في "مجموعة MBC": "شهدت السنوات الأخيرة تغيّراً ملموساً في طبيعة وكيفية وأنماط استهلاك الجمهور للمحتوى المرئي، وبذلك أصبحت هناك مروحة شاملة من خيارات المُشاهدة متاحةً أمام الجمهور، وذلك بموازاة الخيارات التلفزيونية طبعاً، بحيث بات المحتوى الترفيهي أكثر قابليةً للمشاهدة في أي زمان ومكان، وبحسب ما يلائم كل مشاهد على حدة."

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وأضاف النويصر: "نحن سعداء بهذه الخطوة الاستراتيجية الرائدة نظراً لما تحمله شراكتنا مع Facebook من طابعٍ استثنائي لناحية توفير قيمة مضافة تصبّ في صالح مشاهدينا أينما كانوا، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصول مقاطعنا المرئية، ومعها زيادة مطّردة في وتيرة وتكرارات تلك المُشاهَدات".

وقالت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية في "فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "لطالما كان هدفنا يتركز على توفير الدعم للناشرين عبر Facebook وذلك من خلال استثمارات تتيح لهم تجربة أنماط جديدة، وبالتالي بناء تدفّقات مستدامة في الإيرادات عبر منصة Facebook Watch المتخصصة بمتابعة مقاطع الفيديو."

وأضافت باز: "بصفتها قطب بارز من أقطاب الصناعة الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، تحظى "مجموعة MBC" بمكانة فريدة تمكنها من إنتاج وتطوير نخبة من البرامج والإنتاجات التي تلقى متابعة جماهيرية عالية في منطقتنا إضافةً إلى قدرتها على الوصول إلى مشاهدين جدد باستمرار. لذا، فنحن نتطلع بشوق لما ستجلبه هذه الشراكة إلى المنطقة من توسيعٍ في نطاق المحتوى الإعلامي."

ويزور Facebook Watch شهرياً أكثر من مليار شخص! وخلال الشهر الأول فقط من الشراكة (21 يوليو –21 أغسطس) حققت "مجموعة MBC" أكثر من 5 مليون ساعة مشاهدة.

وكانت "مجموعة MBC" في وقت سابق من العام الحالي 2020، قد ارتقت إلى قائمة المنصّات الإعلامية الـ 10 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصّصة، لشهر مايو 2020، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق إجمالي مُشاهَدَات قدره 6.3 مليار مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، منها نحو 4.56 مليار مُشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي التي تقوم Tubular بإحصائها، بما في ذلك أكثر من 2.8 مليار مشاهدة على Facebook.