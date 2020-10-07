منظمة الصحة العالميّة : لا يمكننا إنتظار ظهور اللقاح المضاد لكورونا ومن الضروري إنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليًّا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى عدم إنتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية خلال مشاركته برسالة فيديو في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ التابعة لمنطمة الصحة الدولية، على ضرورة إستخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم إنتظار أن تجهز اللقاحات.

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وقال غيبريسوس في رسالته المصورة "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا ".

وأعرب غيبريسوس عن ثقته في أن "هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير"، داعيا إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة .