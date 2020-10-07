قاعات “البلياردو” تستأنف أنشطتها ابتداء من يوم غد الأربعاء

أعلنت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع الألعاب ومقاهي وأندية البلياردو بالمغرب، اليوم الثلاثاء، بطنجة، أنها ستستأنف أنشطتها المهنية ابتداء من يوم غد الأربعاء، مع التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بلاغ للتنسيقية فإنها اجتمعت مع والي جهة الشمال، محمد امهيدية، إذ أعطى الضوء الأخضر لإفتتاح قاعات الألعاب، بعد 64 يوما من الإغلاق.

وأهابت التنسيقية من خلال بلاغها إلى عموم المهنيين بالمدينة إلى ضرورة التقيد الصارم والدقيق بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها في هذا الصدد، بالإضافة إلى الانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود المعمول بها من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي.

كما أكدت التنسيقية لكافة المهنيين استعدادها التام من أجل التواصل معهم وإمدادهم بكافة المعلومات الضرورية، وكذا مساعدتهم على الاشتغال في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد.