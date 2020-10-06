غدا.. محافظ القاهرة يتفقد القافلة الطبية بمساكن المحروسة بحي السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا الأربعاء، يرافقه رئيس جامعة الأزهر، القافلة الطبية التي تنظمها الجامعة، بالتعاون مع المحافظة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان.
وتستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي المحروسة في عدة تخصصات من بينها الأطفال والجراحة والنساء كما سيقوم المحافظ بتوزيع 300 شنطة تضم المستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمساكن المحروسة.
ومن المقرر افتتاح فصلين لتعليم الحياكة وتوزيع 7 ماكينات على المتدربات لمساعدتهن على بدء مشروع جديد.
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