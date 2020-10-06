كندا توافق على أول اختبار سريع للمستضدات لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (د ب أ)

حصل اختبار "بانبيو" الذي طورته شركة "أبوت" على موافقة وزارة الصحة الكندية، للاستخدام في البلاد وهو أول اختبار سريع للمستضدات الخاصة بكورونا، وفقًا لتقارير وكالة أنباء "ذا كانيديان برس".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه الاختبار الثاني الذي يمكن أن يعطي نتائج خلال 15 دقيقة أو أقل.

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هذا وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 35.2 مليون حتى صباح اليوم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والأرجنتين وإسبانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.