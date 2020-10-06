بوتين: نأمل بتسجيل لقاح روسي آخر ضد كورونا في منتصف أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله بتسجيل لقاح روسي آخر ضد فيروس كورونا المستجد، يقوم بتطويره مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في مدينة نوفوسيبيرسك.

وقال بوتين، خلال لقائه مع رئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، اليوم الثلاثاء: "آمل بأنه في منتصف شهر أكتوبر الجاري سيتم تسجيل لقاح روسي آخر، تم إنتاجه واكتمل العمل عليه بالفعل، أعني لقاح مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية".

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وأضاف الرئيس الروسي، أن العديد من المراكز العلمية في العالم تعمل حاليًا على تطوير اللقاحات، ونتمنى للجميع التوفيق.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك أعلنت في وقت سابق أن مركز "فيكتور" الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية طور لقاحا آخر ضد الفيروس "كورونا" يحمل اسم "إيبيفاك كورونا"، حيث يخطط المركز بعد التسجيل في 15 أكتوبر الجاري لإجراء تجارب سريرية بمشاركة خمسة آلاف متطوع.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد باسم "سبوتنيك ــ V"، طوره مركز "جامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.