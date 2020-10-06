أرمينيا تحمل تركيا مسؤولية تجدد الاشتباكات في قره باغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن بلاده تحمل تركيا مسؤولية تجدد الاشتباكات في إقليم ناجورني قره باغ، بدعمها لإذربيجان.

وتابع باشينيان في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" السعودية، أن أرمينيا واثقة من دفاع روسيا عنها عند الضرورة، مؤكدًا استعداد أرمينيا لتقديم تنازلات متبادلة مع أذربيجان بشأن قره باغ.

وأفادت وكالة الأنباء الأرمينية، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان زار منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان، أمس الاثنين.

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ونقلت الوكالة عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء أنه أجرى مشاورات مع رئيس المنطقة أرايك هاروتيونيان، والقيادة العليا للقوات المسلحة بها.

وتجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في المنطقة في 27 سبتمبر الماضي.

وهذه المنطقة معترف بها دوليا ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون.