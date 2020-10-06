رئيس الوزراء العراقي: لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب والسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)

قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام، مشيراً إلى أن مخرجات لجنة التحقيق في التجاوزات الأمنية ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.

وأوضح مكتب الكاظمي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته".

وأضاف أن "الجهات التي قتلت وأصابت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته.. هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تاريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي".

ولفت إلى أن هذه اللجنة مخوّلة للحصول على أية معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.