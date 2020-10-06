نقابة القراء تهنيء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بعث مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ببرقية تهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وجنود الجيش البواسل، بمناسبة مرور 47 عاما على نصر(أكتوبر-رمضان العظيم)، جاء ذلك فى الجلسة التى عقدت بمقر النقابة وترأسها الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء والمحفظين.

وقال الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال نقيب القراء، يسعدنا فى هذه المناسبة العظيمة أن نبعث بأجمل التهانى القلبية إلى عموم الشعب المصرى العظيم، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وجنود القوات المسلحة الباسلة، بحلول ذكرى نصر (أكتوبر- رمضان) الذى أعاد لمصرنا الحبيبة وللمصريين جميعا العزة والكرامة والمجد، بعدما نجحت قواتنا المصرية فى القضاء على العدو الصهيونى الذى كان يلقب بالأسطورة التى لا تقهر.

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من جهة أخرى بعث مجلس إدارة النقابة برسالة شكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وثمن دوره الرائع لتأجيله انتخابات النقابة على مقعد النقيب والأعضاء,

وقال الشيخ حشاد: نثمن دور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى دفعته غيرته على مصلحة أهل القرآن الكريم ونقابتهم وسمعة دولة التلاوة المصرية على مستوى العالم، فعمل على إبراز الدور القانونى الهام للنقابة، وقام بتكليف لجنة من قبل الوزارة، لتصحيح ما ورد من أخطاء حقيقية، مما أدى إلى ضرورة تغيير معاملات وأوراق وكارنيهات الأعضاء وتحديد موعد الجلسات بالشهر الهجرى وليس الميلادى.

وأعلن الشيخ محمد حشاد عقد جمعية عمومية فى شهر ربيع الأول، السابع من نوفمبر المقبل.