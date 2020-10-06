البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصري في القروض المشتركة حتى الربع الثالث من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - قال البنك الأهلي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه حصل على المركز الأول في القروض المشتركة بالسوق المصري ضمن القائمة التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2020.

وأضاف البنك الأهلي في البيان إنه حصل على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

وأشار إلى أن النتائج تظهر أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثاني أفريقياً والمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة وذلك بعد بنوك ومؤسسات دولية، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة أربعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 137 مليار جنيه مصري.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن استمرار البنك في تحقيق هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة في ظل أزمة كورونا.

وأكد على أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.

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ومن ناحية أخري، أكد عكاشة على استراتيجية البنك في تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية حيث يهتم بوضع الخطط التدريبية للعاملين علي أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة التي تواكب التطور المتلاحق في العالم بما يؤهل البنك لعقد الشراكات والصفقات مع البنوك المحلية والعالمية بحرفية ونجاح.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مختلف الانشطة الداعمة لتلك القطاعات ومن ثم زيادة موارد الدولة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على تلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالرغم من التحديات الصعبة خاصة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

وقال إن هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وقال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب إادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري وأكد على أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي.