دول غرب إفريقيا تعفو عن مالي

قرر قادة تكتل دول غرب إفريقيا رفع الحظر الذي فرضوه على سلطات مالي الجديدة عقب الانقلاب العسكري على رئيس البلاد السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في نهاية شهر أغسطس الماضي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. أغسطس الماضي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. ويأتي رفع الحظر بعد وفاء الهيئة العسكرية الحاكمة للبلاد بوعودها التي من ضمنها تعيين رئيس انتقالي مدني للبلاد ورئيس حكومة وتشكيل حكومة انتقالية تم الإعلان عنها أمس الاثنين. تعيين رئيس انتقالي مدني للبلاد ورئيس حكومة وتشكيل حكومة انتقالية تم الإعلان عنها أمس الاثنين. وقد شملت الحكومة الانتقالية مختلف الأطراف والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد، بما فيها تيار المتمردين سابقا الذين شاركوا في عملية السلام في مالي.

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