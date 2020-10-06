الخميس .. حظر تجوال شامل في الأردن بسبب كورونا

أعلنت الأردن، اليوم الثلاثاء عن فرض حظر تجول شامل في المملكة ابتداءً من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

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وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع الزيادة الكبيرة في عدد

الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المملكة في الـ24 ساعة الماضية 12 وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة دعت الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".