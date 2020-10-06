الأمارات تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا

سجلت الإمارات، اليوم، الثلاثاء، 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات مئة ألف إصابة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وارتفع مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة

الإمارات العربية المتحدة، التي يقطنها حوالي 9.9 مليون نسمة، إلى 100794 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 421 حالة. وقفز العدد اليومي للإصابات الجديدة على مدى الشهرين المنصرمين من 164 في الثالث من أغسطس آب إلى 1231 حالة يوم السبت.

وعزت السلطات هذه الزيادة إلى عدم التزام الناس بالتباعد الاجتماعي.

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وأجرت البلاد ما يربو على عشرة ملايين فحص للكشف عن كورونا حتى الآن، وفقا لجهاز الإحصاء الحكومي.

ويظهر إحصاء لرويترز أن دول مجلس التعاون الخليجي الست سجلت 847608 إصابات و7419 وفاة بالفيروس في المجمل.