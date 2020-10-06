90 ألف نازح في حرب اليمن

تسببت المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، آخر معاقل السلطة في الشمال، بنزوح 90 ألف شخص منذ بدايتها قبل عشرة أشهر، حسبما أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء. ويشن المتمردون الحوثيون منذ يناير الماضي حملة شرسة لطرد قوات الحكومة المعترف بها دوليا من مدينة مأرب (120 كلم شرق صنعاء)، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف استكمال سيطرتهم على الشمال اليمني. ودفعت المعارك في المنطقة الاستراتيجية هذه إلى نزوح آلاف العائلات وباتت تهدد خصوصا مخيمات النازحين فيها والبالغ عددها 140 مخيما يعيش فيها بين 750 ألفا ومليون شخص، نزحوا من مناطق أخرى خلال السنوات الماضية، بحسب السلطات المحلية.



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